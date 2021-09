Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un maschietto! L’hanno rivelato così e il nome…

L’influencer e l’attore rivelano che il loro bambino arriverà a febbraio. E nonna Eleonora Giorgi è al settimo cielo. Anche perché lei è “abbonata” alle quote azzurre

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un maschietto. L’influencer e il figlio di Massimo. ed Eleonora Giorgi hanno voluto comunicarlo… in tutte le lingue del mondo: dall’inglese al siciliano, fino al mezzo di comunicazione più in voga ora come ora.

FIOCCO AZZURRO – Clizia Incorvaia incinta si mostra a pancione nudo, con un bel fiocco azzurro sopra, con papà Paolo Ciavarro che le bacia il pancione a occhi chiusi, rapito dalla felicità. Così la coppia comunica che sta aspettando un maschietto. I genitori dicono anche che il bimbo nascerà il prossimo febbraio: “Mamma e papà non potrebbero essere più felici”, dice Clizia Incorvaia. Anche perché lei ha già una bambina, Nina, avuta da Francesco Sarcina…

TUTTE LE LINGUE DEL MONDO – Non solo immagini, però. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro usano anche tutte le lingue del mondo per comunicare che Eleonora Giorgi aspetta il suo primo nipotino. Meglio, ne bastano due: inglese e siciliano… “It’s a boy! Miiii masculo è! Il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro”, dice ancora Clizia. Che poi aggiunge: “Chissà perché, sin dall’inizio ho sempre parlato con te al maschile: Ciavarrino ti amo”.

L’ENTUSIASMO DI ELEONORA GIORGI – Immancabile anche la gioia di Eleonora Giorgi, “abbonata” ai maschi: “Tre fratelli maschi, tre nipoti maschi, due figli maschi e adesso… il primo nipotino maschio! La tradizione non s’interrompe!, dice l’ex attrice. Insomma, in questa supremazia di quote azzurre… non resta che attendere la decisione del nome.

