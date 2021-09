Andrea Roncato si confessa a “Oggi è un altro giorno”, «La mia famiglia nasce sul set»

A “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno ospiti Andrea Roncato, la moglie Nicole Moscariello e la figlia Giulia Elettra Gorietti. L’attore ha conosciuto sul set Giulia Elettra Gorietti e poi si è innamorato e sposato con la mamma, Nicole Moscariello.

“Oggi è un altro giorno”, Andrea Roncato: «La mia famiglia allargata»

Andrea Roncato assieme alla moglie Nicole Moscariello e la figlia Giulia Elettra Gorietti a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno ha raccontato la storia della sua famiglia allargata. Sul set di un film, “Almeno tu nell’universo”, Andrea Roncato conosce Giulia Elettra: «Ero un po’ emozionata – ha raccontato – avevo vent’anni e quando l’ho conosciuto mi ha stupito per la sua simpatia. Era il mio punto di riferimento sul set. Era quasi una figura paterna, era grande ma al tempo stesso dentro è un bambino…». L’attore ha poi conosciuto la mamma di Giulia Elettra, la futura moglie Nicole Moscariello, che al tempo pensava avesse una relazione con la figlia: «La mia preoccupazione era solo Giulia, perché lui era sempre stato accompagnato da donne bellissime ma anche giovani. Una volta me lo sono fatto passare, gli ho detto che era lo mamma e chiesto quando sarebbero tornati a casa. Lei ha poi organizzato un incontro “casuale”…».

L’incontro c’è stato, ma come ha confessato Nicole, Andrea ha dovuto aspettare per il fidanzamento: «Il primo incontro è stato divertente. C’è stata anche una cena e quando è finita sono tornata in camera con mia figlia e lui mi ha chiamato dicendo che era solo e che voleva vedere un film con me. Gli ho risposto “Come ti premetti” e gli ho fatto aspettare sette mesi prima di fidanzarmi con lui. Mi ha corteggiata chiamandomi, chiedendomi di uscire. Poi un bel giorno mi ha invitato a cena con Giulia per la sera del suo compleanno e ci siamo messi insieme».

Andrea Roncato sembra aver trovato finalmente la sua metà: «Ci divertiamo insieme, le piccole cose ci riempiono la vita. Tutti e due amiamo gli animali la tranquillità. Lei ha amato una parte di me che agli altri non interessava, ha tirato fuori il mio meglio».

Leggo.it