Gazzelle, il nuovo singolo è “Destri”: “È una canzone arrabbiata scritta dopo la quarantena”

Lo scorso 25 settembre, Gazzelle ha pubblicato il nuovo singolo “Destri“, dopo aver tappezzato le grandi città italiane con striscioni in cui c’era scritto: Non è colpa mia. Il brano, prodotto in collaborazione con Federico Nardelli, è stato scritto il 18 maggio, nel primo giorno di post-quarantena in studio. Un singolo dalle forte emozioni:



“Ho voluto chiamare il brano ‘Destri perché è una canzone arrabbiata, con immagini forti. È frutto di un flusso di coscienza, uno sfogo”. Il cantante romano in questo momento non sa ancora collocare come questo singolo, magari in un progetto futuro: “Non ho ancora inquadrato dove vorrà andare questo progetto, ma volevo scrivere questa canzone. È raro che mi metto a sistemare una canzone o un testo, infatti ‘Destri’ in due ore era finita”. Una storia d’amore finita male è il nucleo del brano, una tematica che ritorna molto spesso nei brani di Gazzelle, come il mood malinconico: “Mi viene naturale, come utilizzare l’ironia o in questo pezzo la rabbia. Non lo faccio apposta, mi piace creare immagini opposte come quando in questo brano dico: Schiaffi sul sedere a Natale”.





