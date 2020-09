Elettra Lamborghini, perché la sorella Ginevra non ha partecipato al suo matrimonio

La novella moglie di Afrojack ha rivelato perché la sorella maggiore non è stata invitata alle nozze, celebrate il 26 settembre a Villa Balbiano, sul Lago di Como. «Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo»

«Avrei voluto esserci anch’io». Ginevra Lamborghini, che su Instagram ha spiegato di non essere stata invitata al matrimonio della sorella minore, Elettra, ha poi ammesso la propria delusione. Poche parole sono state usate per dare nome alla sofferenza. Un condizionale, un rimpianto. Poi, le esternazioni della cantante, che il 26 settembre scorso, a Villa Balbiano, sul Lago di Como, è convolato a nozze con Afrojack. «Eravamo in pochi, ma buoni», ha detto a Chi Elettra Lamborghini, «Era il mio matrimonio e c’erano tutti quelli che volevo al mio fianco».

La madre, il padre Tonino, che l’ha portata all’altare, il fratello e le sorelle gemelle, Flaminia e Lucrezia, scelte come testimoni. «Non è mancato nessuno. Chi c’era, ha fatto parte della mia vita», ha spiegato ancora la Lamborghini, tagliando corto sulle ragioni di un’assenza diventata virale.

«Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo», ha ribadito, tacendo l’origine di un dissapore che potrebbe essere stato esasperato dal mestiere delle due. Sembra, infatti, che Elettra Lamborghini non abbia gradito il debutto in musica della sorella maggiore, che per Universal ha pubblicato il singolo Scorzese, esacerbando così rapporti già tesi da inconciliabili differenze caratteriali.

