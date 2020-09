Alexandra di Hannover in versione country chic: a Parigi, la figlia di Caroline di Monaco oscura tutte le altre

La principessina attira gli sguardi di tutti. Anche se accanto a lei sfilano altre bellissime…

Alexandra di Hannover colpisce ancora con la sua eleganza e semplicità: la figlia di Caroline di Monaco si presenta alle sfilate di Parigi con una mise decisamente originale. E oscura tutte le altre vip a bordo passerella.

TUTTI GLI OCCHI PER LEI – Alexandra di Hannover, 21 anni portati con eleganza, si presenta alla sfilata Dior con una mise decisamente originale: stivali in pelle marroni da (quasi) cavallerizza, gonnellina corta e svolazzante a scacchi, maglioncino a pelle anch’esso a scacchi.



E, all’esterno, un ombrello per coprirsi dalla pioggerellina fitta di Parigi. Insomma, una mise country chic che ha attirato gli sguardi di tutti. Come quella borsa Dior Bobby da circa 4.000 euro…

LE ALTRE VIP – E non è che di vip a bordo passerella ce ne fossero poche: basta sfoglia la gallery per vedere tutti i look sfoggiati da Bianca Brandolini d’Adda o dalla neo sposina Natalia Vodianova, ma non solo… Questa volta la figlia di Caroline di Monaco ha davvero fatto centro!





