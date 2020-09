A febbraio 2021 su Apple TV+ e nei cinema il documentario su Billie Eilish

Apple e la giovanissima cantautrice statunitense Billie Eilish, che a dicembre compirà 19 anni, hanno annunciato che il film documentario, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, diretto dal regista RJ Cutler (Belushi, The September Issue, The War Room), sarà presentato in anteprima nelle sale e su Apple TV+ nel febbraio 2021. Il documentario è di Apple Original Films, in associazione con Interscope Films, Darkroom, This Machine e Lighthouse Management & Media.

Billie Eilish ha pubblicato il suo acclamato album di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go? nel 2019 e ha vinto il premio come Miglior Nuovo Artista, Album dell’Anno, Record of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Miglior Album Pop Vocal ai 62 Grammy Awards di quest’anno a gennaio, seguito dalla sua entusiasmante performance di Yesterday dei Beatles al 92° Oscar. Quest’anno Billie Eilish ha anche pubblicato la sua canzone ufficiale di James Bond No Time To Die, acclamata a livello internazionale per il prossimo film di 007.

