Tiberio Timperi e Monica Setta, volano gli ascolti: share vicino al 22%

Monica Setta e Tiberio Timperi: ascolti record per Unomattina in Famiglia, che sfiora il 22% di share!

Continua il successo della nuova edizione di Unomattina in Famiglia, condotta da Tiberio Timperi, storico padrone di casa, tornato alla guida della trasmissione dopo una stagione trascorsa al timone de La vita in diretta, e Monica Setta, volto nuovo per il sabato e la domenica mattina della prima rete, ma non per il pubblico della Rai, essendo tra le giornaliste più brave e popolari della televisione italiana.

Partita due settimane fa, la stagione 2019/2020 del programma firmato Michele Guardì ha da subito confermato il successo di sempre, con ascolti in crescita, tant’è che con la puntata di ieri Monica Setta e Tiberio Timperi hanno raggiunto un risultato che non si vedeva da tempo, sfiorando il 22% di share.

Come scrive Davide Maggio, a seguire la sesta puntata di Unomattina in Famiglia 2019/20 con Tiberio Timperi e Monica Setta (che in una recente intervista ha parlato di tanti dolori che l’hanno fatta cambiare caratterialmente) ieri, domenica 29 settembre, sono stati quasi 800 mila telespettatori, con uno share vicino al 21% nella prima parte, mentre per il secondo segmento della trasmissione gli spettatori sono aumentati fino a 1 milione e mezzo e lo share ha toccato il 22%!

Ottimi anche i risultati della terza e ultima parte: a seguire il programma nel segmento finale sono stati infatti oltre 1 milione 300 mila telespettatori, con un 18% pieno di share. Dati auditel, quelli della puntata di Unomattina in Famiglia di ieri, che fanno sicuramente gioire il mattino di Rai1, sempre molto seguito sia in settimana che nel weekend.

Una bella soddisfazione, quindi, per Monica Setta e Tiberio Timperi (ieri protagonisti di una gag avvenuta a fine diretta), che hanno fatto il pieno di pubblico, a differenza della principale rete concorrente (Canale 5), che con la programmazione mattutina ieri non ha raggiunto neppure 1 milione di telespettatori, fermandosi ad uno share di un soffio superiore al 16%.

di Emanuele Fiocca, lanostratv.it