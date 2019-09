Grande Fratello Vip 4, cast: arriva un conduttore big (ecco chi è)

Grande Fratello Vip 4: sicuro l’arrivo di un big del giornalismo e della tv, ecco chi è.

Pian piano, stanno per essere inseriti i tasselli che andranno a formare il quadro definitivo del cast del Grande Fratello Vip 4. L’ultimo retroscena svelato da Blogo, racconta che il programma ha chiuso con un altro volto noto.

Si tratta del giornalista Michele Cucuzza, volto celebre televisivo classe 1952 (Catania) che, tra le svariate esperienze, ha condotto il Tg2 per 10 anni (1988-1998).

Secondo le indiscrezioni trapelate finora, i nomi certi (seppur non ancora ufficiali) che prenderanno parte al reality Mediaset sono: Antonella Elia e, appunto, Michele Cucuzza.

Cast Grande Fratello Vip: anticipazioni

Gli spifferi emersi dai corridoi Mediaset sussurrano, inoltre, che dovrebbe essere quasi fatta anche per Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin, oggi impegnata sentimentalmente con Federico Rossi (cantante del duo musicale Benji e Fede). Altro nome caldo che dovrebbe approdare quasi sicuramente nella Casa più spiata d’Italia è quello di Adriana Volpe, conduttrice che è rimasta disoccupata dopo che la Rai le ha dato il ben servito.

Ci sono poi sul tavolo una serie di altri personaggi papabili. Certamente sarà inserito qualcuno proveniente dal variegato mondo di Maria De Filippi, con precedenti esperienze a Temptation Island e/o Uomini e Donne

Influencer e personaggi di Uomini e Donne: chi la spunterà per entrare nella Casa più spiata d’Italia?

Tra i nomi più papabili dell’universo ‘De Filippi’, ci sono Francesco Chiofalo e la sua ex Antonella Fiordelisi, Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro. Possibilità anche per Luca Daffrè e Rodolfo Salemi. Nello show potremmo vedere anche Giucas Casella (illusionista e personaggio televisivo), Eva Robin’s (attivista per i diritti LGBTQ) e Natalia Bush (showgirl ed ex concorrente de “La Talpa”).

Per rappresentare il mondo del web, si starebbe pensando all’influencer Zoe Cristofori (ebbe un flirt con Corona l’estate scorsa) oppure a Ginevra Lambruschi (ex di Niccolò Bettarini).

