Domenica In, Eva Grimaldi: “Quanto ho dovuto faticare, dislessica e balbuziente”

Momenti di commozione in diretta tv per Eva Grimaldi, che era ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata del 29 settembre in onda su Rai 1. Lacrime versate dalla concorrente di Tale e Quale Show quando le sono state mostrate delle immagini relative ai suoi esordi in carriera, immagini legate alla sua infanzia che le hanno riportato in mente la povertà della sua famiglia e come è riuscita a diventare qualcuno, facendosi strada con forza nel mondo dello spettacolo. “Mi viene da piangere ripensando a quanto ho sudato, ho lavorato per arrivare dove sono ora. Ho avuto un’infanzia felice anche se povera – ha ricordato -, ma la mia famiglia mi ha insegnato i valori più importanti della vita”, ha affermato commossa Eva Grimaldi. E ancora: “Sono un’autodidatta, facevo la benzinaia. Ero dislessica e balbuziente, sono stata bocciata tante volte, pure in terza elementare. Frequentavo una classe differenziata”, ha concluso.

Liberoquotidiano.it