Clarissa Marchese annuncia di essere in dolce attesa

Sorridente in riva al mare, con il marito Federico Gregucci inginocchiato a baciarle il pancino appena prominente. Così Clarissa Marchese comunica ai suoi follower di essere incinta del suo primo figlio, che nascerà alla fine di marzo 2020. Una gravidanza arrivata poche settimane dopo le nozze, che ha riempito di gioia l’ex Miss Italia.

La dolce attesa dona particolarmente alla ex reginetta di bellezza, che si mostra sui social più bella e radiosa che mai, con un sorriso aperto che lascia trasparire tutta la sua felicità. Nelle storie la bella siciliana racconta ai fan tutti i dettagli, dal concepimento (avvenuto a inizio giugno), ai progetti sul parto (che vorrebbe fosse naturale e che avverrà a Miami).

Come si chiamerà il primogenito di Clarissa? Lei non si sbilancia, però spiega: “Se è femmina concordiamo entrambi per un nome che ci piace molto. Se è maschietto brancoliamo nel buio”. Il bebè arriverà con l’inizio della primavera, e i futuri genitori si preparano ad accoglierlo: “Vorrei godermi in assoluta tranquillità questo periodo”, racconta la futura mamma, che svela anche di seguire una dieta sana, equilibrata e mediterranea, nonostante l’incontenibile voglia di hamburger.

Una gravidanza desiderata, ma che ha colto di sorpresa la coppia: “E’ arrivata subitissimo anche un pochino prima del previsto.” Il sesso del nascituro non si sa ancora, ma la Marchese promette di condividere la notizia non appena riceverà il risultato delle analisi. Lei, d’altronde, non ha nessuna preferenza a riguardo, anche se lascia intendere che Federico spera in un fiocco azzurro.

