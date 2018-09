Totti-Show a “Che tempo che fa”

Ospite d’onore nella prima puntata della stagione nella trasmissione di Fazio

Francesco Totti ospite d’onore nella prima puntata della stagione di “Che tempo che fa” su Rai 1. Intervistato da Fabio Fazio, l’ex capitano giallorosso ha ripercorso i momenti più significativi della sua vita e della sua carriera. A proposito dell’addio alla maglia della Roma, “diciamo che è stato un giorno differente da tutti gli altri trascorsi in 25 anni di carriera da calciatore. Sapevo che era la fine. Terminavo a Roma, con la mia maglia, nella mia squadra, proprio come avevo sognato. Per amore di questi colori ho scelto la Roma per sempre. Anche non vincendo tanto, mi reputo un ragazzo molto fortunato”. Questo il ricordo del 28 maggio 2017, giorno del suo addio al calcio. “Volevo fare un discorso diverso da tutti gli altri. Volevo fare una cosa semplice ed esternare a tutti i tifosi, romanisti e non, in giro per il mondo, l’amore che avevo sempre provato durante la mia carriera per la maglia giallorossa. Una lettera, scritta con Ilary, che non era certo facile da leggere”, ha sottolineato. Totti, che giovedì al Colosseo presenterà la sua autobiografia in un evento il cui ricavato andrà in beneficenza all’Ospedale Bambino Gesù, ha poi aggiunto: “Con Ilary abbiamo iniziato a parlare del discorso un mese prima. Le ho chiesto di aiutarmi, abbiamo buttato giù un po’ di cose che potessero spiegare il mio amore in questi 25 anni per questa maglia. Mentre mi preparavo da solo a casa e rileggevo il discorso continuavo a piangere, mi bloccavo solo quando vedevo Cristian e Chanel, cercavo di non farmi vedere da loro”. Sulla moglie ha poi detto: “La cosa bella di lei è che è rimasta sempre uguale”

Rainews24