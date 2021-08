Dove sono andate in vacanza le nostre star? Da Parigi alla Puglia, l’estate dei vip

Più Italia che estero per i ragazzi italiani, ma i nostri idoli che fine hanno fatto? Da Chiara Ferragni al cast di Skam…

Le previsioni

Dalla raccolta di maggio dei dati ISTAT risultava che i giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni sarebbero rimasti principalmente in Italia, muovendosi con mezzo proprio e per un periodo non superiore a due settimane. In effetti sembra che i dati siano stati confermati: Puglia, Sardegna e Sicilia si aggiudicano il premio come mete più gettonate dai ragazzi italiani.

Le vacanze delle star

E le loro figure di riferimento? Dove si sono diretti cantanti e influencer?

L’estate di Chiara Ferragni inizia con il suo “first business trip abroad”, come scrive lei sotto il suo post, a Madrid per l’inaugurazione del sito store di caffè in collaborazione con la Nespresso, rientrata a Milano per trascorrere del tempo con i due figli, Leo e Vittoria. Ha poi trascorso un soggiorno nel 5 stelle più lussuoso di Forte dei Marmi, l’ “Augustus Hotel & Resort”. Ancora per lavoro è poi volata a Cannes sfoggiando il primo outfit realizzato con decori di materiale riciclato ed è tornata in Italia recandosi in Puglia con i bambini e il marito Fedez. Ma il cuore dell’influecer è stato certamente catturato dalla Sardegna invitando amici e colleghi. Intorno al 13 agosto, per esempio, Achille Lauro ha raggiunto lì Fedez.

La Costa Smeralda non è stata l’unica tappa del percorso di Achille Lauro, ha soggiornato anche a Ibiza. Coez, dopo il Golfo degli Aranci e la Costa Smeralda, è stato scovato da alcuni fan a Gallura, nei dintorni di Olbia, in compagnia di Salmo. I due cantanti erano legati già da un feat (Sparare alla Luna). Anche Irana sembra non essere stato da solo a Marrakech, nello stesso periodo si trovava lì anche la nota influencer Giulia De Lellis. Il cantante ha poi pubblicato anche degli scatti in cui si trovava a Ibiza. Quanto al cast dell’amata serie tv Skam sembra che gli attori si siano divisi tra i vari set e le vacanze: Ludovica Martino (nella serie, Eva) ha trascorso del tempo in barca a vela e 48 ore a Parigi, che ha riassunto in un reel su Instagram e si è divisa tra la costiera Amalfitana e la Sicilia, in particolare a Castellammare del Golfo. Anche Rocco Fasano (il misterioso Niccoló) è stato ospite a Parigi ma non prima di aver lavorato a delle scene in Croazia.

Federico Cesari (Martino) a giugno ha trascorso un soggiorno presso Etro Beach, a Forte dei Marmi in compagnia della sua fidanzata. Greta Ragusa (Silvia) è stata a Cannes. Giancarlo Commare (il tanto amato Edoardo) ha preso qualche giorno di relax alle Terme di Saturnia per poi godersi una vera e propria vacanza siciliana visitando la spiaggia di S. Teodoro, Marsala, poi Ischia e infine Marettimo scrivendo come descrizione del post “staccare è necessario”.

Martina Lelio (Federica) ha invece preferito la Sardegna con Porto Rotondo, isola Rossa Porto Cervo.

L’attivista Pietro Turano (nella fiction con il ruolo di Filo, fratello di Eleonora) dopo essersi dedicata al pride month si è diretto a Marsiglia con il fidanzato Jacopo. Infine, la protagonista dell’ultima stagione (Sana) Beatrice Bruschi si è diretta a Forte dei Marmi, Spello, e ancora in Puglia; a seguire a Procida, capitale della cultura 2021.

Più riservati invece Ludovico Tersigni e Benedetta Gargari (rispettivamente Giovanni ed Eleonora) che non hanno condiviso sui social le loro posizioni…

