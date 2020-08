Jennifer Lawrence è incinta? Questa ipotesi si è fatta avanti quando hanno iniziato a girare sui social foto scattate da un paparazzo che ritraggono la nota attrice insieme al marito Cooke Maroney a New York lo scorso 25 agosto, durante una passeggiata. Proprio in queste immagini è possibile notare un pancino sospetto. I fan ora sono certi del fatto che Jennifer e suo marito Cooke stiano attendendo un figlio! La Lawrence diventerà presto madre? Va specificato che questi sono solo dei rumor, non c’è alcuna conferma da parte dell’attrice 30enne. Il pancino appare in modo abbastanza evidente, tanto che il pubblico sta già esultando per il presunto arrivo di un figlio per Jennifer. Su Twitter la notizia riguardante la gravidanza della Lawrence è già una certezza. Alcuni utenti, però, sono convinti che l’attrice Premio Oscar non sia incinta. Nel frattempo, il gossip si fa sempre più forte sul web.

Le foto di Jennifer Lawrence e del marito Cooke Maroney a New York stanno alimentando i rumors. Il pancino sospetto, che si nota guardando le immagini, sembra confermare la gravidanza della nota attrice. Tali foto sono disponibili su PageSix, che mostra i due coniugi mentre passeggiano per strada. La notizia sulla gravidanza della Lawrence potrebbe, però, essere smentita. Non ci sono delle risposte, al momento, da parte dei diretti interessati. Nonostante ciò, il pubblico già si congratula con la coppia! Sicuramente nei prossimi mesi verrà rivelata la verità. Nel frattempo, c’è chi è certo del fatto che si tratti di un effetto del vestitino indossato da Jennifer e non di un pancino. Sebbene la maggior parte dei fan siano ormai certi che la Lawrence sia incinta, alcuni utenti sui social preferiscono attendere una dichiarazione dell’attrice.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si sono conosciuti del 2018. Sono diventati marito e moglie lo scorso anno, attraverso una cerimonia intima con pochi invitati. Ora potrebbe essere arrivato il momento per la coppia di accogliere il loro primo figlio e di allargare così la famiglia. Ovviamente ora non resta che attendere un annuncio da parte di Jennifer!

