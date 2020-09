Flavio Montrucchio e Alessia Mancini condurranno un noto programma insieme

Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini condurranno per la prima volta un programma insieme e non uno qualsiasi, bensì l’ormai consolidato Junior Bake Off Italia, giunto quest’anno alla sesta edizione.

Lo spin off con i bambini di Bake Off Italia tornerà a dicembre con l’inedita coppia (le prime due edizioni sono state presentate da Benedetta Parodi, le tre successive da Katia Follesa), avrà nel cast anche Ernst Knam e Damiano Carrara che giudicheranno i piccoli pasticceri.

“Diamo il benvenuto ad Alessia Mancini nella squadra di Junior Bake Off, la conduttrice affiancherà per la prima volta il marito Flavio Montrucchio“

Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini (che in tv abbiamo visto a L’Isola dei Famosi quando lui andò in Honduras a farle una sorpresa), stanno insieme da 18 anni ed hanno due bambini, Mia ed Orlando.

Biccy