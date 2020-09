Belen e Cecilia Rodriguez, vacanze da sorelle single in una villa da capogiro a Capri

Belen e Cecilia Rodriguez si regalano vacanze da sorelle, rigorosamente single, a Capri. La 35enne e la 30enne viaggiano, una da Ibiza e un’altra da Milano, per raggiungere l’isola dell’amore. Stavolta accanto a loro non c’è però un uomo. Le argentine più famose d’Italia scelgono una villa da capogiro con tanto di vista mozzafiato ‘senza l’amore’, ma con l’allegra solita ‘crew’ a far loro compagnia.

C’è Mattia Ferrari, ormai inseparabile da Belen, c’è l’irresistibile Lollo, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, hair stylist di fiducia delle Rodriguez, come pure la make up Artist Cristina Isac.

Forse a Capri ci sarà in programma un servizio fotografico per le due… Belen e Chechu, però, nelle IG Stories non rivelano dettagli. Si fanno solo ammirare nel luogo incantato dove stanno trascorredo da un paio di giorni l’ultima parte di un’estate 2020 davvero particolare.

Sempre al centro dei gossip, Belen non commenta il flirt con Antonino Spinalbese, parrucchiere che avrebbe conosciuto per caso, bisognosa di fare il colore ai capelli, come ha raccontato Chi. Il giornale ha anche scritto che la showgirl avrebbe ‘rimbalzato’ ancora una volta Stefano De Martino, che, sempre seguendo i rumors nell’aria, per molti sarebbe tornato alla carica, pentito dell’ennesimo addio.

Cecilia Rodriguez, da canto suo, non dice una parola sulla rottura con Ignazio Moser, con cui durante il lockdown pareva in grande sintonia. Anche qui tante voci: sarebbe finita per colpa della estrema gelosia della modella. Nessuna certezza.

Ora sono single e super desiderate. E i riflettori rimangono puntati addosso ancora una volta, implacabili.

