Lindsay Lohan pubblica foto di Papa Francesco col suo disco in mano, il web insorge

La cantante statunitense è di nuovo al centro di una polemica social. Il fotomontaggio con Papa Francesco pubblicato sui social è stato considerato di cattivo gusto dalla maggior parte dei suoi fan

Lindsay Lohan torna a far discutere per il suo singolare approccio alla religione sui social. Il nuovo post pubblicato dalla cantante e attrice sul suo profilo Instagram ha, infatti, scatenato una vera e propria bufera mediatica. La foto ritrae Papa Francesco che alza al cielo le mani che stringono il primo cd di Lindsay Lohan, mentre nel post lei scrive: “ Sia benedetto il frutto “.

Un fotomontaggio considerato di pessimo gusto da fan e follower che l’hanno criticata in massa. Nei commenti al post i fan si sfogano: “ Non è divertente né cool “, “ Non hai rispetto “, “ Hai bisogno di più creatività. Penso che dovremmo rispettare l’altro credo, quindi c’è qualcosa di sbagliato. Devi rispettare la libertà di religione lo fai davvero male con questa immagine “, “ Che immagine stupida, senza rispetto “.

Molti fan hanno ritenuto poco rispettosa la foto pubblicata dalla cantante, criticandola sul suo discutibile atteggiamento nei confronti delle religioni. Non è infatti la prima volta che Lindsay Lohan viene accusata dal web di essere dissacrante. L’ultima polemica scoppiò quando la popstar pubblicò una foto nuda dopo essersi convertita all’Islam. Il fatto fu visto come una mancanza di rispetto verso i musulmani che insorsero con commenti indignati. Il fotomontaggio con Papa Francesco appare però più una trovata pubblicitaria per spingere il nuovo singolo in uscita della cantante. A quindici anni dal debutto musicale con l’album “Speak” (lo stesso che Papa Francesco stringe tra le mani nel post social), la Lohan torna con l’atteso brano “Xanax”, che ha presentato in anteprima a “The Kris Fade Show”.

Il Giornale