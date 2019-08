Giulio Raselli è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne

L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, dopo essersi fatto notare a Temptation Island, salirà sul trono della prossima edizione del programma di Maria De Filippi

Da giorni la partecipazione di Giulio Raselli alla nuova stagione di Uomini e Donne era data per certa. Solo oggi, però, è arrivata la conferma ufficiale dalla produzione.

Giulio Raselli è il nuovo tronista del dating time di Canale Cinque. Una scelta quasi scontata per la redazione di Maria De Filippi visto il successo riscosso lo scorso anno, quando Giulio corteggió Giulia Cavaglia. Alla fine del programma Giulio non venne scelto dalla bella tronista torinese, ma il ventinovenne di Valenza era già entrato nel cuore del pubblico femminile della trasmissione.

La partecipazione a Temptation Island nelle vesti di single e tentatore e il percorso fatto insieme a Sabrina Martinengo lo hanno messo ancor più in mostra ottenendo un ulteriore consenso di pubblico. Ecco perché la sua possibile partecipazione a Uomini e Donne come protagonista del trono maschile era data per scontata. Negli ultimi giorni però si era parlato di un possibile ripensamento da parte della redazione a causa di un fatto avvenuto durante la recente vacanza a Formentera di Giulio. Il giovane era stato, infatti, pizzicato in atteggiamenti intimi in una discoteca insieme a un’avvenente sconosciuta.

Un dettaglio di non poco conto visto che al programma si può partecipare solo se liberi da impegni sentimentali. La cosa non ha però interessato la produzione che oggi, sul canale dedicato di Witty Tv e sui suoi profili social ha pubblicato il provino di presentazione di Giulio e alcuni scatti rubati dalle prime registrazioni in studio.

