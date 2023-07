Codice – Infosfera

Il fondatore di OpenAI, Sam Altman, sta raccogliendo l’impronta dell’iride degli esseri umani perché possano un giorno (quando gli agenti artificiali autonomi lavoreranno più degli uomini) dimostrare di essere umani e ricevere proprio dall’IA un reddito di base universale.



Che società si configura nella visione dei nerd del digitale? Come i regolamenti europei potranno fare da argine preservando i valori del Vecchio Continente? Si parlerà di cybersecurity europea, riti matrimoniali secondo religioni nate dal digitale. Come il cervello umano può recepire il bombardamento di informazioni a cui siamo sottoposti? Come il digitale può aiutarci a leggere meglio la Natura?

Infosfera è il titolo della puntata di Codice in onda lunedì 31 luglio alle 23.20 su Rai1. Di Barbara Carfagna e Giuseppe Giunta. Conduce Barbara Carfagna. Regia Luca Romani.