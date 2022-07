Vip in vacanza: Jessica Biel e Justin Timberlake in Sardegna

Jessica Biel e Justin Timberlake innamorati e felici in Sardegna: anche loro hanno scelto l’Italia per l’estate 2022

La Sardegna, dopo qualche anno di apparente offuscamento, è tornata a essere la meta prediletta dei vip di tutto il mondo. Le acque cristalline dell’isola sono nuovamente popolate da grandi yacht e negli hotel di lusso della Costa Smeralda sono tornati a farsi vedere i personaggi più in vista dello showbiz internazionale. Il Covid aveva acuito un declino iniziato qualche anno prima ma nella prima vera estate di libertà la Sardegna è tornata a brillare tra le mete scelte dai vip e così ecco che sulle sue spiagge sono ricomparsi i volti noti. Tra i personaggi famosi internazionali che sono atterrati sull’isola sarda spiccano, tra gli altri Jessica Biel e Justin Timberlake, più innamorati e complici che mai. I due sembrano aver superato alla perfezione la crisi che li aveva colpiti qualche tempo fa e ora sono pronti a godersi la loro vita da coppia.

PASSIONE IN SARDEGNA PER BIEL E TIMBERLAKE

Dagli avvistamenti effettuati in Sardegna, Justin Timberlake e Jessica Biel sembrano più innamorati rispetto al primo giorno. Baci ed effusioni non mancano nella coppia, tanto che qualcuno parla di seconda luna di miele per i due. Timberlake e Biel hanno affittato un grande yacht con il quale navigano lungo la costa sarda, dedicandosi di tanto in tanto a qualche discesa in spiaggia, anche se è quando sono a bordo della loro barca che danno il meglio di sé. I paparazzi li marcano stretti e i due sono sorvegliati a vista anche se sembrano non curarsi di quanto accade attorno a loro. Amano cimentarsi in balletti sexy e ad alto contenuto erotico, ma anche lasciarsi andare alla passione durante i lunghi momenti di relax sotto il caldo sole sardo di fine luglio. Ridono e scherzano come ragazzini alla prima vacanza insieme e sembrano davvero lontane le nubi che si erano addensate sulla loro storia d’amore tre anni fa, quando l’attore e cantante era stato fotografato in atteggiamenti ambigui in compagnia di Alisha Wainwright sul set di Palmer. Si era scusato con sua moglie che, in nome del grande amore e della famiglia in costruzione, aveva deciso di perdonarlo.

L’AMORE PER L’ITALIA DELLA COPPIA

Non è certo una novità che Justin Timberlake e Jessica Biel trascorrano le loro vacanze nel nostro Paese. La coppia ha sempre dichiarato di amare l’Italia e nel tempo libero trascorre molto tempo qui da noi. In tanti ricorderanno sicuramente che Timberlake e Biel, nel 2012, scelsero di sposarsi proprio nel nostro Paese. In quell’occasione optarono per la Puglia: fu un matrimonio da Mille e una notte per la coppia di Hollywood, che, a 10 anni dalle nozze, ha deciso di concedersi una seconda luna di miele in Italia.