The Crossing – Oltre il confine su Canale 5 in prima tv

Domenica 31 luglio, in prima serata, su Canale 5 arriva il film prima tv “The Crossing-Oltre il confine”, pellicola norvegese diretta da Johanne Helgeland.



The Crossing – Oltre il Confine, segue le vicende della piccola Gerda, 10 anni, e di suo fratello Otto, i cui genitori fanno parte del movimento di resistenza norvegese durante la Seconda Guerra Mondiale. Un giorno, poco prima di Natale del 1942, i genitori di Gerda e Otto vengono arrestati, lasciando i fratelli da soli. Dopo l’arresto, i due ragazzini scoprono due bambini ebrei, Sarah e Daniel, nascosti in un armadio segreto nel seminterrato di casa. Ora tocca a Gerda e Otto portare a termine ciò che i loro genitori hanno iniziato: aiutare Sarah e Daniel a fuggire dai nazisti ad attraversare il confine verso la Svezia neutrale e riunirli ai loro genitori.



Cast: Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten, Henrik Siger Woldene, Luke Neite, Julius Robin Weigel.