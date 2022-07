Oppenheimer, il trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Dal 21 luglio 2023 nei cinema con Universal Pictures arriva il dramma biografico sul “Padre della Bomba Atomica” diretto da Christopher Nolan (Dunkirk), basato sul libro “American Prometheus” di Kai Bird e Martin J. Sherwin e interpretato da Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr.

Bisognerà attendere il 21 luglio del 2023 per vedere al cinema il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan “Oppenheimer” ma online la Universal ha presentato il primo teaser trailer. Nel video che dura circa un minuto soltanto, si assiste a un crescendo, con immagini di particelle o cenere, fiamme, atte appunto a evocare gli effetti di una bomba nucleare. Poi un cappello sul tavolo e, infine, un’inquadratura in bianco e nero di Cillian Murphy, interprete di J. Robert Oppenheimer, che guarda assorto fuori dalla finestra, indossando il cappello. Il trailer si chiude con lo slogan: “Il mondo cambia per sempre” e si sente una voce che dice: “L’uomo che ha mosso la terra”. La pellicola ricordiamo è basato su “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, biografia di Kai Bird e Martin J. Sherwin vincitrice del Premio Pulitzer, che racconta la vita e la caduta del fisico teorico interpretato da Cillian Murphy mentre era costretto ad affrontare le ramificazioni e le conseguenze delle sue scoperte scientifiche.

IL CAST

Il cast include anche Emily Blunt, che reciterà al fianco di Murphy nel ruolo della moglie di Oppenheimer, Katherine “Kitty” Oppenheimer; Matt Damon nei panni del tenente generale Leslie R. Groves, l’uomo designato a capo del Progetto Manhattan; Robert Downey Jr. nei panni del rappresentante della Marina Lewis Strauss, che in seguito si rivolse a Oppenheimer, e Florence Pugh che interpreterà il ruolo di Jean Tatlock, un membro del Partito Comunista che in seguito ebbe una relazione con Oppenheimer durante il suo matrimonio con Katherine. Il cast comprende anche Kenneth Branagh, Rami Malek, Josh Hartnett, Matthew Modine, Benny Safdie, Jack Quaid, Gary Oldman, Dane DeHaane, Michael Angarano, Jason Clarke, Olivia Thirlby, Scott Grimes, David Dastmalchian, Alden Ehrenreich, Casey Affleck e Josh Peck.