Harry hot, un’ex spogliarellista mette all’asta le mutande che indossò il principe

Dieci anni fa a Las Vegas il fratello di William si spogliò dell’indumento intimo

Dieci anni fa le bravate del principe Harry erano all’ordine del giorno. Ora, sposato e padre di famiglia, è lontano dagli scandali ma un’ex spogliarellista che lo conobbe a Las Vegas ha deciso di mettere all’asta gli slip che il duca di Sussex indossò la sera in cui si conobbero. Carrie Reichart ha raccontato a “The Mirror” che giocarono a una versione maliziosa di biliardo che prevedeva di liberarsi di un indumento. Harry si tolse le mutande!



Harry all’epoca aveva 28 anni e si trovava in America con gli amici. Una sera conobbero delle ragazze e insieme fecero il gioco hot e il duca di Sussex si liberò degli slip e di un costume, che sono rimasti a Carrie Reichart. La donna ha avuto l’idea di mettere all’asta l’indumento intimo insieme all’abito che lei indossava quando conobbe Harry e il prossimo 17 agosto qualcuno si potrà aggiudicare questi capi.

Carrie ha un ricordo simpatico del nipote della Regina Elisabetta che non coincide con l’impressione che invece trasmette attualmente il marito di Meghan Markle: “Harry è diventato molto noioso. Quando andava in giro per Las Vegas tutti lo amavano e adoravano il suo senso del divertimento. Almeno questi vestiti ricordano com’era una volta… quando Harry era il principe simpatico. È un peccato che sia diventato serio e lunatico. Anche se padre sposato e con due figli dovrebbe divertirsi di tanto in tanto”.