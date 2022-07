Gigi d’Alessio di nuovo papà: le prime foto al mare con Denise e il quinto figlio

Vacanze in famiglia per Gigi D’Alessio: il cantante ha scelto la Sardegna per i primi bagni al mare del piccolo Francesco

Tempo di vacanze anche per i vip nostrani, che decidono di andare al mare in compagnia delle loro famiglie. Tra loro c’è anche Gigi D’Alessio, che insieme alla nuova compagna Denise Esposito ha scelto di trascorrere le vacanze in Sardegna. Meta mondana per vacanze formato baby per il cantante napoletano, che ha scelto l’isola sarda per la prima trasferta al mare del suo piccolo Francesco, nato lo scorso gennaio. Ma, come nella più tradizionale delle famiglie allargate, Gigi e Denise non sono soli con il loro bambino, perché con loro c’è anche Andrea, il figlio che il cantante ha avuto 12 anni fa da Anna Tatangelo. A firmare lo scoop è stato il settimanale Diva e Donna, che per la prima volta ha immortalato D’Alessio e la compagna insieme al loro piccolino.

LA RICERCA DELLA PRIVACY DA PARTE DI GIGI D’ALESSIO

Le foto del piccolo Francesco D’Alessio sono molto rare. Dalla sua nascita a oggi, infatti, i genitori ne hanno condivise solamente tre e, con quelle pubblicate dal settimanale, si raggiunge quota quattro. A differenza di altri genitori, Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno deciso di non rendere pubbliche le immagini del loro privato, preferendo un profilo basso per preservare la privacy del bambino. Lo stesso cantante e la sua compagna non sono particolarmente avvezzi a condividere immagini del loro profilo, lasciando privata la sfera familiare. La stessa scelta aveva fatto Gigi D’Alessio con il figlio avuto da Anna Tatangelo, ora in vacanza con lui. Anche in quel caso la coppia aveva scelto di preservare l’immagine del bambino e ora che è cresciuto i genitori sembrano voler proseguire su questa linea.

L’AMORE TRA GIGI D’ALESSIO E DENISE ESPOSITO

Nonostante la grande differenza di età tra i due, l’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito sembra procedere a gonfie vele. Lei 30 e lui 55, la coppia appare più unita e solida che mai. La loro storia d’amore va avanti ormai da tempo e i due conducono una vita tranquilla lontana dai riflettori. Vivono a Napoli insieme a Francesco, mentre gli altri figli di Gigi D’Alessio, che hanno tutti un ottimo rapporto col loro padre, vivono autonomi o, nel caso di Andrea, insieme alla mamma. Si sa molto poco di Denise Esposito, se non che è cresciuta con la famiglia a Napoli e che ha studiato giurisprudenza, completando il ciclo di studio con un ottimo risultato. Francesco, il bimbo avuto da Gigi D’Alessio, l’ha resa per la prima volta mamma. Il cantante ha altri 4 figli: Andrea, avuto da Anna Tatangelo che ora ha 12 anni, Luca, noto come LDA, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, e poi Ilaria e Claudio, che l’ha già reso nonno.