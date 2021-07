Peacock diventa disponibile per i clienti di Sky in Europa

Comcast ha annunciato che NBCUniversal e Sky renderanno Peacock disponibile senza costi aggiuntivi per la platea di quasi 20 milioni di clienti Sky in Europa. Entro la fine dell’anno, Peacock farà il proprio debutto internazionale sulle piattaforme Sky, tra cui Sky Q, Now e Sky Ticket, che attualmente servono clienti in tutto il Regno Unito, Irlanda, Germania, Italia, Austria e Svizzera. “Xfinity di Comcast è stato parte integrante del successo della nostra strategia go-to-market con Peacock negli Stati Uniti e vediamo un’opportunità simile per espanderci a livello internazionale con Sky”, ha affermato Jeff Shell, amministratore delegato di NBCUniversal. “Siamo entusiasti di rendere disponibile Peacock per milioni di clienti Sky e di aggiungere un valore incredibile alle loro piattaforme con un catalogo premium del miglior intrattenimento di NBCUniversal incluso nel loro abbonamento. Sfruttando le piattaforme Xfinity di Comcast negli Stati Uniti, siamo stati in grado di testare e apprendere, incrementare rapidamente la portata, l’utilizzo e la riconoscibilità del brand Peacock. Non vediamo l’ora di fare lo stesso con Sky in Europa”, ha aggiunto. L’accordo con Sky rappresenta la prima espansione internazionale di Peacock dal suo lancio negli Stati Uniti la scorsa estate. Nell’ultimo anno, 54 milioni di clienti si sono abbonati a Peacock negli Stati Uniti. Dana Strong, Group Chief Executive Officer di Sky, ha dichiarato: “Peacock sarà una grande aggiunta per i clienti Sky con oltre 7.000 ore di contenuti senza costi aggiuntivi. Questo eccezionale valore aggiunto è un altro esempio del nostro costante impegno nell’innovare per portare maggiori benefici ai nostri clienti grazie alle sinergie tra Sky, NBCUniversal e Comcast Cable”. La programmazione di Peacock finanziata dalla pubblicità sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky senza costi aggiuntivi, all’interno del pacchetto intrattenimento di NOW e Sky Ticket e include una vasta gamma di contenuti fra cui The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits, Downton Abbey, e tanti altri. Nel tempo, Peacock continuerà a migliorare il proprio catalogo di contenuti attingendo dalle migliori produzioni originali Peacock e dall’iconica library di serie e film della NBCUniversal.