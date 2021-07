Magna Graecia Film Festival, arriva Paul Haggis

Si aggiunge un altro nome del cinema mondiale al programma delle masterclass che animerà la 18esima edizione del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro. Si tratta del premio Oscar Paul Haggis: il regista, sceneggiatore e produttore americano sarà ospite della manifestazione sabato 7 agosto, alle ore 18, per un dibattito aperto al pubblico nella cornice del chiostro del Complesso San Giovanni.

La consueta formula dell’intervista a tu per tu, sarà l’occasione unica per ripercorrere dal vivo la carriera di un cineasta che, nel 2006, ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale del suo “Crash-contatto fisico”. C’è la sua firma su tante storie avvincenti del cinema degli ultimi decenni, come “Million dollar baby” e “Flags of our fathers” in collaborazione con Clint Eastwood, oppure “Casino Royale” e “Quantum of solace” della saga di 007. Sul grande schermo ha diretto anche “Nella valle di Elah”, “The Next Three Days” e “Third Person”, attraversando anche il mondo delle serie tv, con “Show me a hero” e “Walker”, e del documentario con “5B”.