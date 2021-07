Dopo 17 anni cancellato “X Factor” nel Regno Unito

Dopo 17 anni ‘The X Factor’ è stato cancellato nel Regno Unito. Lo ha reso noto l’emittente ITV.

Il talent show era stato ideato dal produttore discografico Simon Cowell e ispirato al successo dell’americano American Idol. Il programma ha debuttato nel 2004 ed è andato avanti per 15 serie e 445 episodi. Secondo quanto scrive Variety, ora nei piani di Cowell c’è un musical quiz show intitolato ‘Walk The Line’ sempre per ITV. Il format prevede l’esibizione di artisti di musical. Ancora una volta il produttore presiederà la giuria che sceglierà i miglior talenti.

ANSA