Rete4, stasera tornano i Legnanesi

Stasera, in prima serata su Retequattro, ultimo appuntamento con la comicità de «I Legnanesi» con lo spettacolo “I Colombo viaggiatori”.

Da oltre 70 anni esempio più celebre di teatro en travestì in Italia, «I Legnanesi» appassionano il pubblico con una comicità frutto di una cultura popolare espressa attraverso l’uso dell’italian-dialetto, spassoso mix di italiano e lumbard. In scena, le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi sono impersonate dall’autore e capo della Compagnia Antonio Provasio (La Teresa), da Enrico Dalceri (La Mabilia) e da Luigi Campisi (Il Giovanni).

In I Colombo viaggiatori, la grande generosità della famiglia Colombo li ha spinti ad adottare a distanza un bambino brasiliano. La curiosità di conoscere i genitori e la sorellina adottivi è tale da portare Paolo Roberto Josè Amarildo Santos Do Nascimiento, detto Gegè, a raggiungerli per una vacanza di qualche settimana in Italia. L’accoglienza della famiglia e del cortile è in perfetto stile Colombo: affettuosa, coinvolgente e divertente, tanto da spingere Gegè a invitare Teresa, Giovanni e Mabilia in Brasile, questo solo dopo aver rivelato loro un segreto che lascerà tutti a bocca aperta.