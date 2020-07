Beautiful, la soap sospesa per tre settimane: tornerà in onda lunedì 24 agosto

Beautiful va in vacanza. La soap che narra gli intrighi della famiglia Forrester e degli Spencer verrà sospesa per tre settimane. Gli spettatori, dunque, dovranno pazientare. Non potranno ancora assistere al ricongiungimento tra Hope e la piccola Beth, la figlia che crede morta. Ecco cosa andrà in onda al posto di Beautiful.

Come ogni anno, la soap Beautiful va in vacanza. Le vicende della famiglia Logan e degli Spencer si prendono una pausa, lasciando in sospeso la trama sul più bello. Ci stiamo avvicinando sempre di più, infatti, al momento in cui la verità sul destino di Beth verrà a galla. Hope è prossima a scoprire che la figlia è viva ed è stata adottata da Steffy.



Per assistere al ricongiungimento, però, dovremo attendere. Il 31 luglio andrà in onda l’ultima puntata prima della pausa. Ecco quando la soap tornerà in onda. La soap Beautiful si prenderà una pausa lunga tre settimane. Gli appassionati degli intrighi della serie dovranno farne a meno da lunedì 3 agosto a venerdì 21 agosto. Tornerà, dunque, a occupare il suo posto in palinsesto alle ore 13:40 a partire da lunedì 24 agosto. Per poter vedere Hope gioire con la sua Beth stretta tra le braccia, quasi sicuramente occorrerà attendere settembre.

Come cambierà il palinsesto di Canale5 quando Beautiful lascerà il suo posto vacante? Mediaset ha pensato di allungare l’appuntamento con la soap Una vita. La serie spagnola, dunque, si protrarrà dalle ore 13:40 alle ore 14:45. Per le prossime tre settimane, il pomeriggio estivo di Canale5 sarà così composto: alle ore 13:40 doppio appuntamento con la soap Una vita. Alle ore 14:45, appuntamento con l’amatissima soap turca con Can Yaman Daydreamer – Le ali del sogno. Alle ore 15:30, infine, spazio alla soap Il segreto. Come gli spettatori sapranno, Mediaset ha deciso di riprogrammare la soap spagnola dal principio. Attualmente, dunque, stanno andando in onda le puntate che vedono protagonista la coppia composta da Pepa e Tristan. Beautiful tornerà al suo posto in palinsesto a partire da lunedì 24 agosto.