Canale 5, stasera ultimo appuntamento con “Temptation Island”

Stasera in prima serata su Canale 5, puntata finale di “Temptation Island”. Siamo giunti alla fine del viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia.

Nel corso delle puntate abbiamo visto Sofia e Alessandro lasciare insieme l’Is Morus Relias dopo pochi giorni. Sono usciti invece separati Valeria e Ciavy che hanno capito, proprio nel corso del loro percorso all’interno di “Temptation Island” che la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Martedì sera, è stata la volta di Annamaria e Antonio. La donna ha chiesto il falò di confronto anticipato perché esausta di vedere il fidanzato in atteggiamenti intimi e provocatori con una single. Dopo un acceso confronto tra i due, la coppia ha lasciato il gioco mano nella mano, speranzosa di un futuro roseo insieme. Sempre nella puntata di martedì si è acceso il falò di confronto per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La showgirl ha visto video per lei inaccettabili e vuole qualche spiegazione dal fidanzato. Vedremo giovedì cosa deciderà di fare: se chiudere definitivamente la relazione con Pietro o se perdonare le parole forti – forse anche più dei gesti – che l’uomo ha pronunciato più volte.



Cosa succederà nella puntata di giovedì?

Oltre a scoprire come andrà a finire tra Antonella e Pietro, nella puntata finale di giovedì il pubblico vedrà altri due falò di confronto: quello tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e quello tra Anna e Andrea. L’ex calciatore nel corso delle puntate è apparso un po’ deluso dall’atteggiamento della fidanzata. Riuscirà ad andare oltre qualche piccola incomprensione e a continuare la sua storia d’amore? Anna e Andrea invece sono stati messi a dura prova all’interno dei villaggi nel corso di questi 21 giorni. La donna infatti certa di volere un futuro insieme al fidanzato, con tanto di matrimonio e figli, ha scelto di attuare una strategia per farlo ingelosire e così si è molto avvicinata al single Carlo. Giovedì sera scoprirà se giocare d’astuzia è stato utile per la sua vita di coppia oppure se Andrea ha raggiunto nuove consapevolezze.