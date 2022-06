Zendaya in copertina su Vogue Italia

Nel servizio fotografico per il prestigioso magazine, la diva californiana di Spider-Man, Euphoria e Dune rivive l’allure delle dive che l’hanno preceduta ma lo stile e il guardaroba sono tutti italiani

Ogni volta che Zendaya Coleman fa la sua comparsa sulla scena, l’attenzione del pubblico e dei media è tutta per il suo nome che continua a occupare per giorni (e giorni) le prime posizioni delle ricerche sui social media, luogo d’elezione per far girare le sue foto, sempre super apprezzate dai fan.

Non fanno eccezione alla regola gli scatti della nuova copertina di Vogue Italia che ha riservato alla star di Euphoria e di Dune il posto d’onore del numero di luglio, in edicola a breve. Per la venticinquenne si tratta della prima copertina per la versione italiana della prestigiosa rivista che, all’interno, ospita anche un ampio servizio fotografico e un’intervista esclusiva dell’attrice introdotti da uno strillo semplice ma più che adeguato per descrivere l’entusiasmo che circonda la star californiana: “Zendaya Mania”.

LA “ZENDAYA MANIA” NELLA MODA E SULLO SCHERMO

Talentuosa, brillante, semplice e richiestissima, Zendaya è un luminoso punto di riferimento per la Generazione Z che ha riconosciuto in lei la capacità straordinaria di saper mettere insieme le tante inclinazioni di una personalità sfaccettata e curiosa. Oltre alle doti recitative, per cui è contesa dai maggiori professionisti del cinema e della tv in cerca di uno spazio nella sua agenda (a quanto pare, piena per i prossimi due/tre anni), Zendaya ha maturato anche una certa propensione per il mondo della moda, innamorato della sua silhouette longilinea e dei suoi lineamenti esotici al centro di campagne pubblicitarie di fama globale – vedi quelle di Valentino e quella, recentissima, per Bulgari.

Non è una novità, dunque, per gli ammiratori dell’attrice californiana vedere la loro beniamina in scintillanti parure di diamanti e abiti da sera eppure ogni volta che Zendaya mette piede in uno studio fotografico la sua presenza incanta come la prima volta, merito senz’altro anche della maestria del team di Vogue che ha scelto di ritrarre la star nelle atmosfere vintage degli anni passati per un omaggio alla diva che sta diventando attraverso lo spirito delle dive a cui viene spesso paragonata, come Josephine Baker ed Eartha Kitt.

LE FOTO PER VOGUE CON GLI ABITI DEI MARCHI ITALIANI

A queste iconiche cantanti e ballerine, Zendaya fa esplicitamente riferimento per questo servizio fotografico in cui indossa abiti da flapper girl tutti pizzo e frange luminose con i capelli acconciati sulla fronte in onde definite dal gusto rétro. Il suo stylist di fiducia che l’ha scortata nel Belpaese lo scorso inverno, epoca della realizzazione degli scatti, Law Roach, ha scelto per lei una selezione di capi tutti italiani, da Etro a The Attico, a Del Core a Philosophy by Lorenzo Serafini, a Valentino, naturalmente, che ha firmato la creazione che campeggia in copertina. I gioielli, invece, sono i preziosissimi pezzi d’alta gioielleria della collezione Bulgari “Eden Il Giardino delle Meraviglie” esibiti da Zendaya anche nel magnifico spot d’autore di Paolo Sorrentino.

I FAN E IL RUOLO DI ICONA GLOBALE

Le foto suggestive di Elizaveta Porodina ritoccate in post produzione in chiave pop con l’aggiunta di colori intensi e vibranti, come il viola, l’ocra e i glitter, tanto cari ai seguaci dell’estetica di Euphoria, l’apprezzatissimo titolo HBO in onda in Italia su Sky di cui i fan attendono con ansia l’arrivo di una nuova stagione, corredano una lunga intervista all’attrice già disponibile in versione digitale sul sito di Vogue.

Nelle dichiarazioni di Zendaya c’è tutta la gratitudine, la meraviglia e l’invito a cercare nuove strade per ripagare i fan della fiducia che le hanno accordato in questi anni caratterizzati da una notevole crescita, molti riconoscimenti e tanto amore, una condizione a cui l’attrice si sta piano piano abituando.

“Spero di rendere più facile la strada a chi verrà dopo di me”, ha dichiarato l’attrice, ben consapevole del ruolo di portavoce dei giovanissimi che in lei vedono un esempio di successo frutto del merito e del duro lavoro. Sono loro, i fan che stimano i suoi progressi, la spinta a fare sempre meglio per meritarsi il ruolo di icona globale che le è stato attribuito.