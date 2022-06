Paola Turci e Francesca Pascale stanno insieme e si sposano sabato in Toscana

Secondo indiscrezioni la cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi starebbero per convolare a nozze. Una relazione, la loro, che durerebbe da alcuni anni, sempre vissuta con grande discrezione

Paola Turci e Francesca Pascale starebbero per sposarsi. Lo riporta Leggo. Per ora non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale dalle dirette interessate. Del resto l’artista e l’ex compagna di Silvio Berlusconi hanno sempre mantenuto grande riservatezza circa il loro rapporto.

PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE, LE NOZZE

Il matrimonio fra Paola Turci e Francesca Pascale si dovrebbe celebrare questo sabato 2 luglio a Montalcino in Toscana. La cena, per pochi intimi, dovrebbe poi svolgersi nel castello di Velona. La prima indiscrezione in merito alla relazione fra Paola Turci e Francesca Pascale era arrivata ad agosto 2020, quando il settimanale Oggi pubblicò una foto di un loro bacio, durante una vacanza in yacht. Quattro mesi prima Francesca Pascale aveva annunciato la rottura con il leader di Forza Italia. “I pettegolezzi li detesto – aveva commentato la cantante – in questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Ma non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo” aveva rivelato al settimanale F. Paola Turci era poi tornata sull’argomento, proprio in occasione di un’intervista ad Oggi. “Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei”.

PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE AL GAY PRIDE

Un’ulteriore prova in merito ad una possibile relazione fra le due era arrivata un anno fa, quando Paola Turci e Francesca Pascale hanno deciso di partecipare

al Gay Pride a Napoli del 2021 dove c’era anche Vladimir Luxuria. Non sono mai state immortalate insieme, ma la loro presenza aveva fatto sorgere più di un sospetto. Francesca Pascale, dopo la fine della relazione con Silvio Berlusconi, è diventata attivista per diverse cause, come quella contro la violenza sulle donne e quella a favore dei diritti civili. Sempre l’anno scorso Paola Turci aveva pubblicato un misterioso post su Instagram con scritto “Tanti auguri amore mio!”. I più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che nello stesso giorno Francesca Pascale spegneva 36 candeline.