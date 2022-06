Film stasera in TV da non perdere giovedì 30 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 30 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Into the ashes, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Frank Grillo interpreta un ex criminale che cambia vita ma viene perseguitato dai vecchi soci.

Le parole che voglio dirti, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Michael B. Jordan in un film di Denzel Washington. In missione in Iraq, un soldato scrive un diario per sua moglie e il figlio.

Euforia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino sono due fratelli il cui rapporto viene rafforzato da una drammatica diagnosi medica.

Joker, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Uno straordinario Joaquin Phoenix in questo film stand-alone che riscrive le origini del noto villain DC Comics.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

The Terminal, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film di Steven Spielberg ispirato a una storia vera, con protagonista Tom Hanks. Un uomo si ritrova a vivere in un aeroporto.

Balle Spaziali, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Parodia di Star Wars per la regia di Mel Brooks, con Bill Pullman, Rick Moranis e John Candy.

2 fantasmi di troppo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

In debiti con gli strozzini, due amici si fingono medium ma finiranno per evocare 2 veri fantasmi.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Hulk, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Primo film sul Golia Verde della Marvel, con Eric Bana e Nick Nolte nel cast.

V per Vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Hugo Weaving e Natalie Portman nella trasposizione cinematografica di un graphic novel di Adam Moore.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Against the Wild: Viaggio attraverso il Serengeti, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Due bambini e un cane sopravvissuti a un incidente aereo devono affrontare le insidie dell’Africa selvaggia.

FILM MUSICALE DA VEDERE STASERA IN TV

Moulin Rouge!, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Ewan McGregor e Nicole Kidman in un famosissimo musical premiato con 2 Oscar.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

Terence Hill e Raoul Bova nella nuova stagione della nota fiction.

TIM Summer Hits, ore 21:20 su Rai 2

Andrea Delogu e Stefano De Martino conducono alcune serate all’insegna della musica dal vivo.

L’uomo che voleva diventare Cesare, ore 21:20 su Rai 3

Documentario sull’ascesa di Benito Mussolini, dai primi successi fino alla rovinosa caduta.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Scherzi a parte 2021, ore 21:20 su Canale 5

Enrico Papi alla conduzione della scorsa edizione del famoso format sugli scherzi ai vip.FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1Serie tv spinoff di “FBI”, con Julian McMahon e Kellan Lutz nel cast.

La figlia del generale, ore 21:15 su La7

John Travolta è un ufficiale che deve scoprire chi ha ucciso la figlia di un generale dell’esercito.

Antonino Chef Academy, ore 21:30 su TV8

Lo chef Antonino Cannavacciuolo mette alla prova 10 aspiranti chef per scoprire il migliore.

Mr. & Mrs. Smith, ore 21:25 su Nove

Brad Pitt e Angelina Jolie in una commedia d’azione. Due coniugi scoprono di essere entrambi due spietati killer.