Chris Martin, serenata a sorpresa nel pub per una coppia di fan pronta per le nozze

Una coppia di futuri sposi ha avuto il piacere di incontrare in un pub il frontman dei Coldplay, che per l’occasione ha dedicato loro A sky full of stars interpretandola al pianoforte

Il matrimonio è il giorno più bello della vita di coppia e lo è ancor di più se un cantante di fama mondiale si esibisce in esclusiva per i futuri sposi. Questo è quanto successo all’interno del pub Stag Inn di Bath, cittadina dell’Inghilterra vicino il Festival di Glastonbury dove si sono esibiti i Coldplay. Il frontman Chris Martin e la sua compagna Dakota Johnson hanno deciso di fermarsi a prendere una birra in questo pub, dove ovviamente sono stati riconosciuti dai presenti.

ESIBIZIONE A SORPRESA DI CHRIS MARTIN

Tra i clienti presenti allo Stag Inn anche una coppia di fidanzati, che si sono rivolti a Chris Martin annunciando le loro imminenti nozze, svelandogli che il loro primo ballo da marito e moglie sarebbe avvenuto sotto le note di A sky full of stars, grande successo dei Coldplay. Una dichiarazione che ha colpito a tal punto Chris Martin che, sfruttando il pianoforte presente all’interno del pub, ha deciso di intonare le note della celebre canzone e dedicarla ai futuri sposi, ma anche alla sua fidanzata Dakota Johnson. Ai microfoni di SWNS, il proprietario del posto Chris Parkin ha raccontato più nel dettaglio quanto accaduto. Inizialmente, infatti, dopo aver preso l’ordine di portare due Guinness ai nuovi clienti appena entrati, ha chiesto conferma ai suoi assistenti chiedendo se l’uomo fosse veramente Chris Martin. Inevitabilmente, i presenti si sono avvicinati al frontman dei Coldplay tra cui Jeremy e Hannah, i due futuri sposi. Una volta ascoltato il loro racconto, Chris Martin si è offerto di interpretare quella che sarà la loro canzone, cioè A sky full of stars, regalando loro un’emozione indescrivibile. Al termine, inoltre, il frontman, che ha alle spalle un divorzio con Gwyneth Paltrow, sua compagna di vita dal 2003 al 2016, ha dato alcuni consigli a Jeremy, invitandolo a prestare attenzione ad Hannah e ascoltarla sempre. Infine, Chris Parkin ha ammesso di non aver riconosciuto Dakota Johnson semplicemente perché non sapeva chi fosse.

IL TOUR MONDIALE DEI COLDPLAY

Dopo l’esibizione al Festival di Glastonbury, i Coldplay sono attesi da un tour mondiale che partirà con una tripla data a Francoforte il 2, il 3 e il 5 luglio. Fino ad agosto inoltrato, la band sarà impegnata in Europa, ma da settembre volerà in Sudamerica per infiammare le piazze brasiliane, colombiane, argentine, peruviane e cilene, con l’ultima data prevista l’8 novembre a Buenos Aires.