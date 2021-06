Tutto pronto per il ritorno di “Temptation Island”

Da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5 torna “Temptation Island”, l’appuntamento tv più atteso dell’estate. È Filippo Bisciglia a raccontare ogni sfaccettatura dell’amore che lega le sei coppie, non sposate e senza figli in comune, che scelgono di mettere alla prova il rapporto. Quanti di loro riusciranno a superare tentazioni e dubbi, per uscire dal villaggio più forti di prima?

In questa edizione sono Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso,Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico ad affrontare lo straordinario viaggio di “Temptation Island” per risolvere i loro problemi di coppia e provare l’autenticità della loro storia d’amore.

Dopo lo sbarco, tra i fidanzati non c’è alcun tipo di contatto in modo che tutti vivere in piena libertà l’esperienza All’interno dell’incantevole Is Morus Relais in Sardegna, le coppie vivono isolate dal resto del mondo e divise in due villaggi. Da una parte i fidanzati trascorrono il loro tempo in compagnia di un gruppo di donne single. Dall’altra, le fidanzate vivono la loro giornate insieme a un gruppo di uomini single.

Solo nel corso dei falò fidanzati e fidanzate hanno la possibilità di vedere estratti video significativi della vita nel villaggio del proprio partner. Il percorso di ogni coppia termina di fronte al falò di confronto ed è qui che ciascuno dovrà rispondere alla cruciale domanda di Filippo Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato?”.

