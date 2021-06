Riprese iniziate per John Wick 4: Keanu Reeves torna sul set

Lo scorso aprile Keanu Reeves era stato avvistato per le strade di Berlino, dove aveva peraltro recentemente trascorso molti mesi per girare Matrix 4. In questo caso però, il film in questione è il quarto capitolo di un’altra saga, quella del tanto pacato quanto spietato assassino in giacca e cravatta a cui sarebbe meglio non dare fastidio. Le riprese di John Wick 4 sono ufficialmente iniziate, come confermato dalla società di produzione Lionsgate. L’attore ha trascorso questi due mesi preparandosi come ha sempre fatto in precedenza, con un intenso training per imparare le coreografie delle scene movimentate, che si tratti di combattimento corpo a corpo, con armi da fuoco o di spericolati inseguimenti d’auto. Perché un imprescindibile valore di questa saga, è vedere Reeves in prima linea nelle sequenze d’azione.

La storia di John Wick 4 si svolgerà principalmente tra Berlino e Parigi, con toccate e fuga in Giappone e nella abituale New York. La regia è sempre in mano a Chad Stahelski, mentre ad affiancare Reeves sullo schermo ritornano Lawrence Fishburne e Ian McShane. Tra i nuovi ingressi nel cast figurano Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Rina Sawayama e la leggenda delle arti marziali Donnie Yen. Le riprese di John Wick 4 e John Wick 5 avrebbero dovuto svolgersi senza soluzione di continuità, ma la pandemia ha cambiato i programmi. Per adesso si pensa al quarto film che uscirà al cinema nel maggio del 2022.

