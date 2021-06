Aldo Montano sulle ex: ‘Con Antonella Mosetti non ho costruito niente di importante, con Manuela Arcuri…’

Aldo Montano si mette a nudo nella lunga intervista al Corriere della Sera, lo schermidore 42enne, sposato con la russa Olga Plachina, 24 anni, e padre di Olimpia, 4 anni, e Marino, nato il 27 marzo scorso, parla delle sue ex. “Con Antonella Mosetti non ho costruito niente di importante”, rivela. Su Manuela Arcuri, invece, sottolinea: “Non ricordo brutti litigi”.

Quando gli si domanda se la storia con Manuela Arcuri abbia ingigantito la sua popolarità, Montano ammette: “In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: “Manuelona” è stata una di queste. Prima di tutto ci fu l’oro ai Giochi, cardine di ogni cosa. Quindi arrivarono i primi impegni televisivi con Simona Ventura, infine intercettai il desiderio dello sport di trovare alternative ai calciatori. Fu un puzzle che si completò: Simona mi diede una chance e da lei conobbi l’attrice famosa: per tre anni ha funzionato”.

Nonostante l’attrice in passato abbia confessato che la storia finì per colpa dei litigi furibondi, Aldo minimizza: “Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli. Però non rammento grandi litigi. Ma avevo 25 anni e se a 43 ti accapigli con la moglie sulle fesserie, figuratevi a quell’età…”.

Il campione olimpico poi passa ad Antonella Mosetti, a cui è stato legato per ben 7 anni. Anche in questo caso nega di averla fatta impazzire, come dichiarato dalla showgirl dopo la rottura. Montano aggiunge: “Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”.

Aldo Montano è un uomo geloso, non ha problemi a confidarlo al quotidiano e svela: “Nasco geloso. E rimango geloso se ho modo di preoccuparmi. Anche di mia moglie lo sono stato e lo sono. Non ci siamo mai lasciati, ma qua e là ho dovuto riacciuffarla: quante volte mi sono fiondato a Mosca…”.

