Penny On M.A.R.S Dal 3 luglio su DISNEY+ la terza attesissima stagione della produzione originale italiana di grande successo

La terza attesissima stagione di Penny On M.A.R.S., la serie di grande successo dove sogni,segreti, amicizia e amore vivono a ritmo di musica, arriverà su Disney+ da venerdì 3 luglio. Ma le sorprese non finiscono qui: dallo stesso giorno sarà disponibile sulla piattaforma di streaming tutta la serie completa con le prime due amatissime stagioni.

In un nuovo anno scolastico in cui le sue certezze in amore e amicizia vengono messe a dura prova, Penny decide di anteporre a sé stessa i bisogni degli altri, da una parte aiutando sua madre, che ha subito uno shock, a rimettersi in piedi e a lottare per l’affido di Pete; dall’altra spronando Vicky, ballerina talentuosa, ma sfigurata, a mettersi in gioco al M.A.R.S. e a maturare, trasformandosi da brutto anatroccolo a cigno. Per farlo è disposta a sacrificare il successo personale al saggio scolastico e anche a mettere a rischio il suo trionfo al talent, consapevole che la vittoria va oltre la competizione e i trofei. Anche questa nuova stagione, come le precedenti, è una produzione originale italiana. Girata a Milano, è diretta da Claudio Norza – già regista della serie tv Alex & Co. diventata un vero e proprio fenomeno di costume – ed è prodotta da 3Zero2Tv in collaborazione con The Walt Disney Company Italia.



A interpretare Penny il pubblico ritroverà la carismatica Olivia Mai-Barret, mentre la vulcanica Shannon Gaskin tornerà nel ruolo di Camilla e Finlay MacMillan sarà ancora una volta il bello e talentuoso Sebastian. Ma non mancheranno anche tante sorprese per il pubblico affezionato alla serie.