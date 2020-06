Ilary Blasi e Francesco Totti tradiscono Sabaudia con Riccione (e dintorni): la loro lunga estate calda comincia così…

La coppia si regala una fuga nel nome del divertimento in Riviera romagnola. E lei sfoggia un bikini al top. Come sempre…

Ilary Blasi e Francesco Totti scelgono Riccione e dintorni per l’inizio della loro estate. Che si preannuncia lunghissima e caldissima. Visto che lei sfoggia bikini da urlo e lui si lascia attorniare da fan vogliosi di selfie. Per una volta, insomma, Pupone e moglie hanno tradito la loro Sabaudia per fare un salto in Riviera romagnola, ora che il Covid-19 ha allentato la morsa.

“TRADITORI” – Ilary Blasi e Francesco Totti sono soliti dare il via alla stagione estiva nel loro mare, vicino a Roma,. Di solito a Sabaudia.



Ma questa volta, eccoli trasferirsi in Riviera romagnola, a Riccione e dintorni. Hanno “tradito” le lloro abitudini per qualche giorno nel nome del puro divertimento e relax.

BIKINI AL TOP – E se Ilary Blasi e Francesco Totti, per una volta, hanno cambiato le loro abitudini, quello che non cambia mai è… il fisico di Ilary, che sfoggia bikini da urlo. Con curve sempre al top. Come dire, lei si tiene in forma e lui… apprezza.





