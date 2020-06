Debutto ufficiale come cantante per Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: esce il videoclip della sua prima canzone, ‘Ego’

Jasmine Carrisi ha ufficialmente debuttato nel mondo della musica con l’uscita del videoclip di ‘Ego’, la sua prima canzone. La 19enne è figlia d’arte, il padre è infatti Al Bano e la madre Loredana Lecciso. “Provo con la musica, ma andrò anche all’università, sono felice degli studi che comincerò: ‘Relazioni pubbliche e comunicazione d’Impresa’ a Milano”, ha spiegato a ‘Il Corriere della Sera’. Parlando del fatto che i genitori avrebbero preferito che rimanesse in Puglia per completare gli studi, ha poi aggiunto: “Entrambi avrebbero preferito che facessi l’università a Lecce. L’idea di Milano, specie a mia mamma, proprio non va. Lei è super protettiva, pensa sempre al peggio, si fa le paranoie. Mio padre un po’ meno… Del resto c’è bisogno di staccare il cordone ombelicale”.

A Jasmine non piace affatto la musica di suo padre, uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano da moltissimi decenni: “Vorrebbe che lo seguissi un po’ di più, ma proprio non ci riesco”. E allo stesso tempo ad Al Bano non piace la musica che piace a Jasmine: “Qualche rapper gli piace, ma i testi che parlano di droga e alcol lo spaventano”. Il videoclip di ‘Ego’ però è riuscito ad apprezzarlo: “Gli è piaciuto. Anche a mamma, fratelli e sorelle”.

Ma qual è il messaggio del brano? “È un invito a guardarsi dentro e a non prendere in giro gli altri senza essere costruttivi”. Essere la figlia di due personaggi famosi non è di certo facile. “In giro c’è molto cattiveria. Io sono tranquilla e mi faccio i fatti miei, eppure mi ritrovo in mezzo ai pettegolezzi. Questo sì mi ha dato fastidio, però mi ha fatto crescere”, ha spiegato la ragazza.

Infine ha ammesso che anche se questo brano non dovesse “sfondare”, lei non mollerà: il suo obiettivo è quello di seguire le orme del padre ed è sicura che in un modo o nell’altro ce le farà. “Ci riprovo e ci riprovo. Io voglio fare musica”, ha concluso.

