Cristian Galella e Tara Gabrieletto: la crisi della coppia sopravvissuta a tutti i reality

La coppia, sposata dal 2016, conosciutasi a «Uomini e Donne» e sopravvissuta a «Temptation Island» e all’«Isola dei Famosi», conferma la voce della crisi. «Stiamo prendendo delle decisioni nella mia vita» spiega Tara ai suoi follower. Cronaca di una coppia nata e cresciuta sotto i riflettori

Chi ha una certa dimestichezza con i reality e i dating show sa bene che le coppie formate in diretta difficilmente sopravvivono alla fiamma iniziale, infiacchendosi dietro alle sponsorizzazioni sui social e a un rapporto che sopravvive più per esigenze di «business» che per pulsioni amorose.



In questo Cristian Galella e Tara Gabrieletto sono sempre stati l’eccezione che confermava la regola: conosciutisi a Uomini e Donne, non solo sopravvivono ai falò di confronto di Temptation Island ma pure alla lontananza imposta dall‘Isola dei Famosi, sposandosi nel 2016 dopo una proposta di matrimonio arrivata proprio alla fine del programma condotto da Alessia Marcuzzi.

I loro affollatissimi profili Instagram, spesso prestati agli «adv» di coppia, da un po’ di tempo paiono, però, silenti: la voce che la coppia sia scoppiata e che il loro matrimonio sia finito fa, infatti, il giro del web costringendo i due a prendere una posizione. Chi sperava che fosse solo una voce ha trovato, suo malgrado, la semiconferma di Tara, che attraverso le sue Stories dedica un pensiero su quanto è successo: «Non sono mai stata una persona molto brava a nascondere quando sta male, perché ho sempre avuto i miei occhi che parlano prima della bocca. Lo so che è sarà difficile, ma sapete che sulle mie cose private sono molto trattenuta» spiega la ragazza rivolgendosi direttamente ai propri follower.

«Non è un bel periodo, non sto bene. Sto, stiamo prendendo delle decisioni nella mia vita, quindi non mi fate domande strane, della fede, dov’è Cristian perché tanto non vi risponderò. Sono cose mie. Quando sarà il momento giusto e avremo chiara la situazione dirò quello che c’è da dire, in positivo o in negativo. Portate pazienza». Il messaggio conferma, quindi, la crisi con Cristian Galella ma non la rottura, che potrebbe essere ancora recuperabile. Resta che assistere alla deriva di una coppia sopravvissuta a tutti i programmi televisivi possibili e immaginabili ci faccia riflettere. In attesa di scoprire come finirà, rivedere il video della corsa forsennata di Cristian sulla spiaggia dell’Is Morus Relais non potrebbe farci che bene.





