Nella terza puntata di “Ieri e Oggi” la trasmissione in onda stasera alle 23.00 su Rai 3, Carlo Conti racconterà la vita e la carriera di Maurizio Costanzo. Sarà un ritratto per molti versi inatteso. Perché accanto al racconto del Costanzo giornalista e padre del Talk show, ci sarà quello del Costanzo autore di canzoni, di film e di tanti, famosi show televisivi come Quelli della domenica, Giandomenico Fracchia, Stasera a casa di…