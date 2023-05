Nek continua a spalare fango, a Conselice arriva anche Laura Torrisi

“L’unione fa la forza” dice Nek, romagnolo doc e in campo a spalare fango nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna. A dare una mano ai volontari si è aggiunta anche Laura Torrisi, partita all’alba da casa con pala e stivali di gomma e pronta a fare la sua parte. Il cantante e l’attrice in un video insieme pronti per iniziare a lavorare.

Nek e i compagni del Vos, volontari della sicurezza di Sassuolo, saluta Laura Torrisi prima di iniziare i lavori. Il cantante coordina i volontari e le persone che instancabilmente si mettono a disposizione per dare una mano agli alluvionati dell’Emilia-Romagna. “Ritrovo amici dal cuore grande” scrive la Torrisi postando una storia con Nek.

Laura infila gli stivali e pulisce Laura Torrisi si unisce a un gruppo di volontari del Vos di cui fa parte anche Nek e inizia a tappe a dare una mano. La prima casa è piena di fango, ma l’attrice bella e sorridente dice di voler aiutare due signori anziani. Dopo la pulizia di uno scantinato filma la strada con tutte le cose rovinate dall’acqua (tra cui tanti ricordi) che attendono di essere portati via.

Pulizia degli scantinati La seconda tappa di Laura Torrisi è in un altro garage. “Qui siamo 14 paia di braccia anche se non si vede. Bravi tutti” scrive postando alcune immagini del lavoro di pulizia. Poi pausa pranzo con insalata di riso portata da casa, seduta sul marciapiede di una strada e via di nuovo insieme ai volontari. La terza tappa è in una casa ancora allagata. Le immagini parlano da sole, ma la Torrisi si rimbocca le maniche e regala il suo aiuto e un sorriso.