Kate Middleton e la regina Camilla, guerra e pace a corte

Che Kate Middleton e la regina Camilla andassero d’accordo pareva cosa risaputa, ma adesso che la Parker Bowles ha ricevuto la corona pare che stiano venendo a galla alcuni dissapori tra le due donne di corte, tra l’altro accomunate dallo stesso destino (diventare regine). Proprio la cerimonia d’incoronazione di re Carlo potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In quell’occasione ci sono state disuguaglianze nel numero di ospiti che la principessa del Galles non ha digerito. E la risposta sarebbe stata lo sgarbo del mancato inchino.

Fino a quando la regina Camilla non ha infilato in testa la corona, con Kate Middleton sembrava filare tutto liscio. Alla cerimonia di incoronazione tutti hanno notato che la principessa del Galles non ha fatto l’inchino verso la “suocera” come previsto dal protocollo e i giornali inglesi si sono scatenati nelle ipotesi. La più accreditata pare essere quella che vuole un precedente dissapore tra le due donne di corte. Il trattamento diverso riservato alla moglie di William costretta a scegliere i suoi invitati in numero inferiore rispetto a quelli della Parker Bowles. La regina Camilla avrebbe optato per tutta la sua famiglia, compresi i pronipoti e perfino l’ex marito, mentre alla Middleton sarebbe rimasto solo il posto per i genitori e i fratelli. E Camilla avrebbe pure invitato Rose Hanbury Kate Middleton sarebbe furiosa con la regina Camilla anche perché la consorte di re Carlo avrebbe invitato alla cerimonia di incoronazione proprio la marchesa di Cholmondeley, Rose Hanbury. Quella che secondo il mondo del gossip inglese sarebbe o sarebbe stata l’amante di William. Secondo voci di corte, sarebbe stata proprio la regina Camilla a invitare la dama, pur sapendo dei pettegolezzi.

Kate illumina spegnendo i riflettori su Camilla Nelle ultime apparizioni pubbliche Kate Middleton è apparsa più raggiante e decisa che mai. Anche la scelta dell’outfit – spesso veste tailleur con giacca a pantalone, segno di modernità ma anche di impegno – pare voler accendere i riflettori su di sé, sul suo ruolo e sul suo impegno. Di conseguenza si spengono le luci sulla regina Camilla, relegata a moglie di re Carlo.

Camilla deve molto a Kate La regina Camilla ha sempre ben voluto Kate Middleton mostrando affinità con la moglie di William. Del resto, se la Parker Bowles è stata ben accolta a palazzo molto lo si deve anche alla principessa del Galles che con i suoi sorrisi, i suoi modi cordiali e corretti ha sempre dimostrato che la “matrigna” di William ed Harry era ben accettata da tutta la famiglia. Chissà se ora i dissapori tra le due donne metteranno a repentaglio l’opinione pubblica di Camilla.