Helena Christensen in costume sfoggia un fisico al top

Helena Christensen è strepitosa in costume verde. Fotografata a Cap d’Antibes durante un momento di relax, la top model sfoggia un fisico perfetto. I flash non la perdono di vista mentre lei sale e scende le scale dell’hotel in cui alloggia. A 54 anni la modella dimostra di essere ancora… al top.

Helena Christensen si mette in posa per delle foto probabilmente da pubblicare sui social e approfittano del momento anche i paparazzi, pronti a non perdere nemmeno un fotogramma. A Cannes 76 ha sfilato sul red carpet, poi ha partecipato al gala amfAR stupenda in abito da sera. Ma sono gli scatti in costume verde lime che lasciano davvero senza fiato. Al naturale e con i capelli bagnati si lascia ammirare da ogni lato, dopo un tuffo e su e giù per le scale, con l’asciugamano in testa o intorno alla vita, sempre bellissima e sorridente.

Sexy sui social Helena Christensen ha conquistato il mondo con il suo fisico statuario quando era poco più di una ragazzina e oggi che ha 54 anni (ne compirà 55 il 25 dicembre) ha conservato lo stesso fascino. Sui social non esita a mettere in mostra le curve, postando spesso e volentieri scatti in lingerie o in costume (senza disdegnare le pose completamente nuda) che lasciano i follower a bocca aperta. Provocante e sensuale ma senza rinunciare alla classe, fa incetta ogni volta di approvazioni.

La vita nel bosco Helena Christensen ha scelto da qualche anno di lasciare la vita frenetica di New York per vivere immersa nella natura in una casa in mezzo a un bosco tra i monti Catskills. Quando l’occasione si presenta però abbandona lo scenario bucolico e non disdegna un po’ di mondanità, come è successo a Cannes dove sulla Croisette ha brillato in mezzo a tante sue ex colleghe, da Naomi Campbell a Eva Herzigova, una più incantevole dell’altra.