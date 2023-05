Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, reunion a Monaco

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ancora insieme. Anzi verrebbe da dire: sempre insieme! Dopo la passerella a Cannes per l’evento mondano dell’Amfar in cui si sono presentati in coppia, anche se tra i due l’amore è finito nel 2017 dopo 9 anni di matrimonio e un figlio, Elisabetta e Flavio tornano al Gran Premio di Monaco con il figlio Nathan Falco. E alla sera si scatenano con gli amici nel locale del manager. Di Giulio Fratini nessuna traccia.

Che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore fossero rimasti in ottimi rapporti, era cosa risaputa. Anche che si frequentassero per le occasioni speciali per il bene del figlio Nathan Falco Briatore, 13enne già ceo di una società del padre! Ma la sintonia tra i due è tale da trascorrere un intero fine settimana tra eventi mondani, cene, red carpet e divertimento come fossero ancora una coppia davanti ai flash. Chissà cosa dirà Giulio Fratini, il fidanzato di Elisabetta, di questa amicizia tra ex.

Al Gp di Formula 1 con Nathan Falco Elisabetta Gregoraci, 43 anni compiuti a febbraio, e Flavio Briatore, 73 candeline spente ad aprile, sono arrivati al Gran Premio di Formula 1 di Monaco insieme al figlio Nathan Falco per assistere alla gara automobilistica. La conduttrice tv ha sfilato con una mise provocante e sensuale con top argento e cargo beige, mentre Flavio ha scelto un outfit serioso con camicia e pantaloni. I flash erano tutti per loro e la sexy Elisabetta non ha disatteso le aspettative sfoderando tutto il suo sex appeal.

Cena e balli dopo la gara Dopo la gara di automobilismo, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono ritrovati a cena uno a fianco all’altra con gli amici a scatenarsi tra balli e canti nel locale modaiolo del manager. Lui filmava lei e postava le Storie della sua ex più bella che mai. Lei si è limitata a pubblicare scatti con le amiche e selfie evitando di inquadrare Flavio.

La storia di Briatore e Gregoraci Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono sposati nel 2008, nel 2010 è nato Nathan Falco Briatore. Elisabetta e Flavio sono molto legati tra loro e per il figlio condividono le feste insieme. A Natale, per esempio, erano a Malindi. L’estate scorsa hanno trascorso alcuni giorni di vacanza anche con la primogenita di Flavio Briatore, Leni Klum, che fa la modella come la mamma Heidi Klum.