Nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”: Nicola Porro intervista Marco Tronchetti Provera

Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera sarà protagonista del faccia a faccia con Nicola Porro, domani sera nello studio di “Quarta Repubblica”, il talk-show del lunedì in onda su Retequattro, a partire dalle 21.30.

Nel corso della puntata il punto in diretta sull’invasione dei russi in Ucraina e sui contraccolpi economici per tutta l’Europa, oltre a un’ampia pagina ai referendum sulla giustizia del 12 giugno.

Sui diversi temi, interverranno – tra gli altri – l’ex ministro dell’Interno e ora presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti, i deputati Andrea Ruggieri (Forza Italia) ed Emanuele Fiano (Pd), l’ex procuratore di Torino Armando Spataro del Comitato per il No, l’imprenditrice incarcerata e poi assolta Jonella Ligresti.

Da segnalare un approfondimento sulle armi messe recentemente a disposizione dell’esercito ucraino, un’inchiesta sulla guerra del grano che rischia di portare alla fame il Nord Africa, il racconto della scomparsa di fascicoli processuali sui maltrattamenti nella comunità per minori del Forteto (in provincia di Firenze) e un servizio sull’indagine della procura di Bari che il mese scorso ha portato agli arresti domiciliari (poi annullati) e alle dimissioni del sindaco di Polignano a Mare.