Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati: “Un amore immenso e incontenibile”

A tre anni di distanza dalla romantica proposta di matrimonio, i due innamorati si sono scambiati le promesse davanti a ospiti e amici a Capri in uno scenario da favola

Finalmente sposi, Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia ha pronunciato il fatidico sì a Capri, al tramonto, in un’atmosfera romanticissima. L’atteso matrimonio è stato celebrato a tre anni di distanza dalla proposta di nozze che era arrivata nel 2019. Gli sposi hanno condiviso sui social una foto in cui si scambiano un bacio importante: il primo da marito e moglie.

LA PRIMA FOTO DA SPOSI DI BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI

“Immenso e incontenibile”, ha usato queste parole Beatrice Valli per descrivere l’amore che la lega a Marco Fantini, adesso sigillato dai voti matrimoniali. Finalmente sposi, è il caso di dire perché – come certamente sapranno i follower dell’ex tronista e della ex corteggiatrice di Uomini e Donne – i due hanno dovuto attendere il momento giusto per poter mettere in piedi la cerimonia dei loro sogni, possibile solo ora, a due anni di distanza dall’inizio della pandemia.

Solo gioia e pura emozione hanno accompagnato i due sposi che si baciano e si abbracciano nella prima foto ufficiale condivisa in maniera congiunta sui profili di entrambi.

Immersi in una cornice di fiori bianchi quasi irreale (un allestimento curato dall’event designer Vincenzo Dascanio), con la luce morbida del tramonto, Fantini abbraccia la sua sposa, che per il suo giorno speciale ha scelto un abito elegante e tradizionale, scollato e con la gonna in tulle multistrato di Atelier Emé. Un amore a cui erano destinati, ha scritto su Instagram l’imprenditrice e influencer, che ha continuato: “Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore”.

LA CRONACA DEL MATRIMONIO SU REAL TIME A FINE GIUGNO

In cima ai desideri di Beatrice Valli e Marco Fantini c’era la volontà di festeggiare insieme ai propri affetti e i primi dettagli sul wedding day sono stati diffusi proprio da loro, gli ospiti della coppia sbarcati sull’isola per prendere parte alle nozze. Nella guest list spiccavano i nomi di Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti col fidanzato Goffredo Cerza, Bianca Atzei con Stefano Corsi, Alena Seredova col compagno Alessandro Nasi. Mancava all’appello Alice Campello che su Instagram ha annunciato di non poter prendere parte alla cerimonia.

Online, oltre alle prime due foto ufficiali, sono apparsi alcuni frame della cerimonia e del wedding party ma i fan della coppia dovranno aspettare ancora un po’ per la cronaca dell’evento che arriverà in tv a fine giugno sotto forma di docufilm su Real Time.

Per ora, è noto che gli sposi hanno effettuato un cambio d’abito per la festa (un altro wedding dress per lei con abito con top in strass argento e gonna drappeggiata e completo con una cravatta con motivo a pois per lui) certamente più adatto per la cena e per scatenarsi a suon di musica sotto le stelle ma è più che probabile che altre anticipazioni arriveranno sui profili Instagram ufficiali dei neo-sposi, letteralmente presi d’assalto dai curiosi.