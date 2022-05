Ginevra Lambruschi lasciata dal calciatore Mirko Antonucci a pochi giorni dalle nozze

La ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e il giocatore hanno una figlia

Fino a 15 giorni fa le foto di coppia in attesa delle nozze.

Insieme hanno una bimba Sophie, un anno, e aspettavano di coronare il loro sogno d’amore. Poi qualcosa si è rotto: è finita tra Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci, 23 anni. La ex corteggiatrice di “Uomini e donne” e il calciatore del Cittadella si sono detti addio. Lo ha annunciato lei sui social: “Sono stata lasciata dal mio ex compagno a pochi giorni dalle nozze”. Lui ha disattivato il profilo.

“Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio ex compagno a pochi giorni dalle nozze – scrive la Lambruschi su Instagram – Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie”.

La loro bimba è nata nel marzo 2021, circa un anno dopo l’inizio della loro storia d’amore. Lo scorso agosto avevano annunciato di volersi sposare. L’emozionante video della proposta del calciatore alla Lambruschi era stato pubblicato sui social.