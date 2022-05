Demi Lovato, svelata la data di uscita del nuovo singolo Skin On My Teeth

Skin On My Teeth debutterà sul mercato tra pochi giorni, più precisamente il 10 giugno

È tutto pronto per il comeback della popstar. Nelle scorse ore Demi Lovato ha svelato la data di uscita del singolo che alzerà il sipario sulla sua nuova era discografica.

DEMI LOVATO, L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM

Demi Lovato, la nuova canzone si intitola Skin of My Teeth

Nel corso degli anni la cantante, classe 1992, si è imposta come una delle protagoniste assolute della scena musicale mondiale.

Demi Lovato esce dalla rehab e si tatua un grosso ragno sulla test

Nei giorni scorsi Demetria Devonne Lovato, questo il nome all’anagrafe, ha annunciato l’arrivo del brano Skin On My Teeth attraverso un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di centotrentatré milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e servizi fotografici.

La voce di Cool For The Summer ha condiviso la cover della canzone svelandone il debutto sul mercato tra pochi giorni, più precisamente il 10 giugno.

L’annuncio ha velocemente ottenuto numerosi e commenti e più di 400.000 like.

Tra i singoli più celebri e amati della cantante spiccano senza ombra di dubbio Heart Attack, Neon Lights, Confident, Sorry Not Sorry, Tell Me You Love Me e Anyone.