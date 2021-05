Lucifer 5, la seconda parte è in streaming su Netflix ma gli autori avvertono: “Non spoilerate”

Una delle controindicazioni del binge watching da quanto esistono le piattaforme di video in streaming come Netflix che rendono immediatamente disponibili intere stagioni di una serie tv in un solo colpo è sicuramente il pericolo, temutissimo, degli spoiler. Il problema si ripresenta oggi, quando è disponibile finalmente, dopo una lunghissima attesa durata ben 9 mesi, la seconda parte della quinta stagione di Lucifer. Si tratta di una delle serie più attese e amate dai fan, tanto che gli appassionati sono riusciti nell’epica impresa di farla rinnovare da Netflix, dopo la cancellazione da parte di FOX. La tentazione di fare una scorpacciata guardando tutti i nuovi 8 episodi uno dietro l’altro è forte, ma non sempre è possibile. Così Chris Rafferty, uno degli autori della serie, ha invitato i fan a non rovinare la sorpresa a chi non riesce a guardarli immediatamente e a stare molto attenti navigando sui social media, pericolosissimo cimitero delle anticipazioni.

Lucifer 5B: No spoiler, please!

Rafferty – appoggiato dalla co-showrunner Ildy Modrovich – ha affidato a Twitter, proprio uno dei social più insidiosi per gli spoiler, la sua raccomandazione ai fan di Lucifer. “Lucifer 5B ha delle sorprese che possono essere spoilerate facilmente anche con semplici immagini. State attenti navigando sui social! Che ne dite di essere gentili con coloro che non possono guardare subito gli episodi?”, ha scritto lo sceneggiatore che ha anche suggerito, indicativamente, da quando potremo spoilerare i colpi di scena presenti nei nuovi episodi. “Forse lasciate passare (almeno) il weekend, che dite? Buon divertimento!”, si conclude il post.

Lucifer: Le anticipazioni (senza spoiler) dei nuovi episodi

Seguiamo quindi il consiglio di Chris Rafferty e ci limitiamo a mettere in ordine semplicemente le informazioni (senza spoiler) che abbiamo sulla seconda parte della quinta stagione. Come è risaputo, i nuovi episodi ripartono esattamente da dove si era interrotta la prima parte, con Dio (Dennis Haysbert) arrivato sulla terra per placare gli animi dei suoi figli Lucifer (Tom Ellis), Michael e Amenadiel (D.B. Woodside). La stagione 5B, dunque, è parecchio incentrata sulle questioni di famiglia: viene esplorato il rapporto di Dio con i suoi figli e capiamo anche le vere – ovviamente poco ortodosse – intenzioni di Michael. Spazio però anche per la musica con un episodio musical e tanti ospiti. Tra i nuovi personaggi: Rob Benedict (alias Dio in Supernatural) nei panni di un mercenario nel mirino di Chloe e della polizia di Los Angeles; Scott Porter, ex star di Friday Night Lights, nei panni di Carol Corbett, un detective che appare dal passato di Dan; e, ovviamente, l’atteso ritorno di Inbar Lavi nel ruolo di Eve.

comingsoon.it